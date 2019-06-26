Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял «доверие Киева» из-за возвращения России в ПАСЕ.
«Когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было», — написал Пушков.
По его словам, Киев вдруг отозвал «доверие» к Совету Европы.
Он также добавил, что Украине пора отозвать свою делегацию в ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что Киев отозвал посла при СЕ из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.