Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял «доверие Киева» из-за возвращения России в ПАСЕ.

«Когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было», — написал Пушков.

По его словам, Киев вдруг отозвал «доверие» к Совету Европы.

Он также добавил, что Украине пора отозвать свою делегацию в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что Киев отозвал посла при СЕ из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.