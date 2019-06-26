«Беспредел»: Саакашвили о действиях властей Грузии

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию вокруг лидера партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, которого грузинские власти обвинили в организации беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия грузинский властей в отношении Мелии являются «беспределом».

«Мы ни в коем случае не должны разрешить им задержать Мелия», — заявил Саакашвили.

Он также добавил, что Грузия якобы находится в опасности.

Ранее сообщалось, что соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси.