«Беспредел»: Саакашвили о действиях властей Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию вокруг лидера партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, которого грузинские власти обвинили в организации беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия грузинский властей в отношении Мелии являются «беспределом».
«Мы ни в коем случае не должны разрешить им задержать Мелия», — заявил Саакашвили.
Он также добавил, что Грузия якобы находится в опасности.
Ранее сообщалось, что соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси.