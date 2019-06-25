Трамп резко забеспокоился за мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения, передает РИА «Новости».

«Я очень обеспокоен», — сказал он журналистам.

В то же время Трамп добавил, что ситуация все же лучше, чем при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Ранее Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

Он согласился отложить процедуру на две недели, чтобы демократы и республиканцы могли выработать решение по предоставлению убежища.