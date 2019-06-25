Кадыров поблагодарил Францию после нападения на силовиков в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Францию за позицию страны по нападению на сотрудников полиции в Грозном, передает РИА «Новости».

МИД Франции ранее осудил нападение и выразил солидарность с Россией в борьбе с терроризмом.

Кадыров отметил, что, если Париж говорит искренне, такая политика окажет благотворное влияние на безопасность в Европе.

«Но для этого нужно, чтобы «проснулись» и другие страны Запада», — добавил он.

Двое неизвестных напали на пост ДПС напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Полицейские получили ранения, нападавший был ликвидирован.