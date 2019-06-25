Кадыров поблагодарил Францию после нападения на силовиков в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Францию за позицию страны по нападению на сотрудников полиции в Грозном, передает РИА «Новости».

МИД Франции ранее осудил нападение и выразил солидарность с Россией в борьбе с терроризмом.

Кадыров отметил, что, если Париж говорит искренне, такая политика окажет благотворное влияние на безопасность в Европе.

«Но для этого нужно, чтобы «проснулись» и другие страны Запада», — добавил он.

Двое неизвестных напали на пост ДПС напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Полицейские получили ранения, нападавший был ликвидирован.