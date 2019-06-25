Раскрыты поддержавшие восстановление РФ в ПАСЕ страны
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Опубликован список стран, проголосовавших за принятие резолюции, одобряющей возвращение России в ассамблею, передает РИА «Новости».
Единогласно за российское возвращение проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.
11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
Категорически против выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.
Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.