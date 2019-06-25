Соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси

Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обвинения были выставлены главной прокуратурой Грузии.

Отмечается, что политик обязан появиться в здании департамента завтра, 26 июня.

Кроме того, прокуратура обратилась к парламенту с просьбой арестовать депутата.

Ранее сообщалось, что грузинский лари рухнул до минимума на фоне антироссийских протестов.