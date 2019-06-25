Захарова подшутила над Киевом за отзыв посла из-за России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Украины отозвать для консультаций посла из Совета Европы.

В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.

»...хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — добавила она.

Захарова отметила, что «спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно».

Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.