Украина отозвала посла из-за возвращения РФ в ПАСЕ
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Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы потерял доверие Киева, восстановить которое будет чрезвычайно сложно.
«С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе», — заявил он.
В связи с этим Украина отозвала посла для консультаций.
Ранее эстонский лидер назвала восстановление прав России в ассамблее позором.