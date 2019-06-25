ПАСЕ опозорилась из-за возвращения России, заявила Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд резко раскритиковала возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Об этом она написала в своем твиттере.

Эстонский лидер назвала восстановление прав России в ассамблее позором.

По ее мнению, все причины, по которым Москву лишили права голоса, все еще в силе, и в российских действиях в отношении Украины «не наблюдалось никаких улучшений».

Ранее сообщалось, что организация приняла резолюцию, которая позволяет парламентариям России вернутся в ПАСЕ.

В правила работы ПАСЕ также был добавлен пункт о том, что право членов организации выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.