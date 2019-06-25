FAZ рассказала о неотвратимом возвращении России в ПАСЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12129511/20161011_sha_c162_630-pic905-895x505-15646.jpg">

Украинская сторона в последний момент пытается предотвратить снятие санкций с российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет FAZ.

Как отмечается, во время обсуждений в Совете Европы вечером в понедельник, 24 июня, многие участники придавали слишком большое значение отдельным формулировкам. Было рассмотрено свыше 220 поправок. Причем иногда речь шла о замене одного слова другим, имеющим сходное значение, иногда были переформулированы целые предложения, хотя это ничего не меняло в содержании, а некоторые предложенные изменения должны были придать резолюции совершенно противоположенное значение. Этот документ должен был открыть России дорогу в ПАСЕ.

Как пишет газета, в среду, 26 июня, состоятся выборы нового генсека организации, и российская сторона дала понять, что ее участие в голосовании по этому вопросу является условием для сохранения членства в организации. Большинство стран Европы хотят, чтобы Россия осталась в ПАСЕ, больше всего найти выход из сложившейся ситуации стремились Германия и Франция. Против выступают Украина, Грузия и страны Балтики.

Автор замечает, что в конце концов «ничего не помогло» и спустя девять часов дебатов санкции, который были введены после воссоединения страны с Крымским полуостровом в отношении российской делегации, были отменены. Российские депутаты уже давно находятся в Страсбурге и готовы занять свои места на очередном пленарном заседании.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.