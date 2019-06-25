Порошенко написал два угрожающих твита про Россию

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть допустила серьезные послабления в сдерживании России, которое было достигнуто при президентстве Порошенко.

Об этом он написал в твиттере.

Политик выразил разочарование возвращением России в ПАСЕ, назвав это «наступлением реваншистских сил». Он добавил, что санкции держались все пять лет, что он был у власти.

«Весь мир держал единство и санкции против России. Всего месяц прошел, а уже вчера ночью были отменены санкции ПАСЕ», — отметил он.

В следующей записи Порошенко напомнил о ситуации с Крымом и Донбассом, и призвал победить Россию на дипломатическом фронте.

Ранее на Украине посчитали нового президента Владимира Зеленского виновным в возвращении РФ в ПАСЕ.