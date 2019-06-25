США «сжигают мосты» в ситуации с Ираном, заявили в МИД России
В российском МИДе дали комментарий в связи с ростом напряженности в отношениях Ирана и США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве заявили, что с тревогой наблюдают за тем, как на протяжении двух лет Вашингтон нагнетает напряженность вокруг Тегерана.
«Создается впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты» – вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном», — говорится в комментарии.
В МИД считают происходящее свидетельством того, что американская сторона пытается навязывать свою волю суверенным государствам.
«Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны», --отмечается в документе.
Ранее президент Ирана после новых санкций США назвал Белый дом «умственно отсталым».