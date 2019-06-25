Суд арестовал экс-президента Армении

В Армении Апелляционный суд принял решение арестовать бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом было отменено решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения политику, которого отпустили под домашний арест.

По имеющимся данным, защитники Кочаряна бойкотировали судебное заседание.

Ранее сообщалось, что бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел на свободу.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году. Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.