Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.

По его словам, только волевой человек способен принимать «поворотные решения в своей судьбе».

Он добавил. что это не жест отчаяния, а признак наличия духа.

Кадыров отметил, что, Евкуров возглавил республику в самое трудное время, были решены сложнейшие задачи.

Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики.

Ранее в Кремле заявили, что прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом.