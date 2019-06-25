Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.

По его словам, только волевой человек способен принимать «поворотные решения в своей судьбе».

Он добавил. что это не жест отчаяния, а признак наличия духа.

Кадыров отметил, что, Евкуров возглавил республику в самое трудное время, были решены сложнейшие задачи.

Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики.

Ранее в Кремле заявили, что прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом.