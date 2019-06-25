Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
close
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
По его словам, только волевой человек способен принимать «поворотные решения в своей судьбе».
Он добавил. что это не жест отчаяния, а признак наличия духа.
Кадыров отметил, что, Евкуров возглавил республику в самое трудное время, были решены сложнейшие задачи.
Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики.
Ранее в Кремле заявили, что прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом.