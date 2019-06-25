Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ

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Бывший украинский премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом «нормандского формата», при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, решение о возвращении России в состав организации поддержали Париж и Берлин.

«Это яркое свидетельство фактического конца «нормандского формата», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что поле принятия такого решения Франция и Германия не могут быть гарантами безопасности украинской стороны. Тимошенко также назвала произошедшее «провалом внешней дипломатии» Украины и заявила, что в распоряжении президента страны Владимира Зеленского сутки для активных дипломатических действий.

«За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг», — сказала Тимошенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с решением ПАСЕ о возвращении делегации из России.