Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА «Новости».

Чтобы оспорить полномочия необходимо, чтобы с этим согласились 30 членов организации из пяти стран.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у них есть необходимое большинство.

После набранного числа голосов дело рассматривает специальная комиссия. В свою очередь, другая комиссия должна подготовить доклад в течение суток.

Доклад представят после полудня в среду.

Паскье отметила, что делегация, чьи полномочия оспариваются, учувствуют в работе ПАСЕ, но не может голосовать по своему вопросу.

Москва заявила, что только после восстановления всех прав она вернется к своим обязанностям и выплатит взносы.

Ранее сообщалось, что Порошенко счел «ударом» по Украине решение ПАСЕ о возвращении РФ.