Песков: россиянам невозможно запретить ездить в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам России невозможно запретить посещать Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, невозможно говорить, что россияне прекратят ездить в Грузию, запретить такие поездки нельзя, и никто не собирается это делать.
«Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать», заявил Песков.
Он добавил, что можно принять меры для сокращения потока туристов ради обеспечения безопасности.
Ранее глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили выдвинул предложение властям пустить из Баку, Еревана и турецкого Трабзона шаттлы для перевозки российских туристов из аэропортов.