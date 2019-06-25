В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова

Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что обращение будет своевременно рассмотрено президентом РФ Владимиром Путиным.Он огласит свое решение.

Накануне глава Ингушетии Евкуров заявил, что подает в отставке.

По его словам, он уже принял решение и теперь собирается обратиться к российскому президенту с просьбой об отставке.