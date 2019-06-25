В Кремле оценили допуск России в ПАСЕ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении делегации из России, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, российская сторона направила делегацию, которая является «надлежащей» для этого формата и форума.
«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, … — это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», — сказал Песков.
Он добавил, что это решение ПАСЕ является не дипломатической победой, а торжеством здравого смысла, поскольку организация не сможет работать полноценно без участия российской стороны.
Ранее Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа.