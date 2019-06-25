Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, в настоящее время осуществляется соответствующая подготовка.
«…не исключаем, что такая встреча может состояться», — заявил Песков.
Он добавил, что на саммите также состоится встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Ранее в российском МИДе заявили, что встреча Путина и Трампа, «скорее всего», состоится.