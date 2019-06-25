Яценюк после допуска России требует объявить ПАСЕ бойкот
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его мнению, это решение организации является «позорным» и свидетельствует о том, что ценности «покидают» ассамблею.
«ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи», — заявил Яценюк.
Он добавил, что Украине следует приостановить членство в ПАСЕ, если это решение не удастся предотвратить.
Ранее Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ.