Яценюк после допуска России требует объявить ПАСЕ бойкот

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Бывший премьер Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, это решение организации является «позорным» и свидетельствует о том, что ценности «покидают» ассамблею.

«ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи», — заявил Яценюк.

Он добавил, что Украине следует приостановить членство в ПАСЕ, если это решение не удастся предотвратить.

Ранее Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ.