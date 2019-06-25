Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ

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Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он разочарован произошедшим.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи», — рассказал Зеленский в связи со своим визитом в Европу на прошлой неделе.

Он выразил сожаление, что партнеры Украины в Европе решили к ним не прислушиваться.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.