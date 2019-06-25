Как Порошенко сбежит из Украины, узнали СМИ

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Бывший украинский президент Петр Порошенко намеревается сбежать с Украины, возглавив международную общественную организацию. Об этом пишет Elise Journal.

По данным издания, его партия не пройдет в Раду из-за маленького рейтинга, поэтому политик рассматривает разные варианты того, как сможет покинуть украинскую территорию. Так, в партии «Европейская Солидарность» Порошенко предлагают создать международную организацию, центр которой будет находиться в Лондоне или Брюсселе.

«Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал с Украины, а поехал представлять ее интересы», — говорится в материале.

Ранее на Украине экс-министр экономики Владимир Лановой заявил, что Порошенко готовится совершить побег с территории страны.