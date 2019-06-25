Эксперт назвал Евкурова самым авторитетным политическим деятелем юга России

Политолог, руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку.

«Лично я сожалею по этому поводу, потому что я был убежденным сторонником того, что заслуги Евкурова слишком велики для того, чтобы оппозиция могла его так огульно во всем охаивать.

Первое, конечно, то, что я бы поставил ему в заслугу, это то, что он принес стабильность на землю Ингушетии, потому что ни терактов крупных, ни действий диверсионно-террористических групп на территории Ингушетии мы не видели и не ощущали. Это большая заслуга и это еще предстоит оценить специалистам и людям, которые с этим борются более профессионально.

Заслуга лично Евкурова в ликвидации очагов диверсионно-террористической активности очень велика. Здесь, конечно, и попытка вызволения молодых людей, которые были обманным путем вовлечены в эти ячейки. Тоже эти инициативы непосредственно на нем.

Второе это то, что некоторые коррупционные схемы, работающие до него были прекращены. Мы видим и Сад-гигант, и больницу, и автовокзал были построены и введены в эксплуатацию при нем и это его вечная заслуга. Так огульно его обвинять в якобы растратах и коррупционных схемах, которые не подтверждены, ни в отношении и его родственников пытаются сфабриковать. Конечно это неправда я считаю.

И третье, он вывел на новый уровень отношения между федеральным центром и Ингушетией. Ингушетия благодаря лично ему зазвучала. Он стал одним из самых влиятельных в российском политическом поле глав регионов. Безусловно тоже я считаю его личная заслуга.

Мне он был симпатичен как человек, не буду скрывать. Я к нему относился и буду относиться с симпатией, несмотря на то, что я не ожидал от него шага такого. Видимо он лучше знает что делать.

Он сохранил мир. То, что у него сильная оппозиция – это как раз говорит о том, что у него сильная позиция. Политик, который бездействует не заслуживает сильной оппозиции. Всегда в мире было так и в теории политики тоже так. Если у человека сильный политический статус. Он доказал свою состоятельность в Приштине. Он доказал свою состоятельность за долго до того, как стать главой республики. Поэтому для меня это самый авторитетный политический деятель юга России на все времена», — заявил Атаев.