Порошенко счел «ударом» по Украине решение ПАСЕ о возвращении РФ

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Экс-президент Украины Петр Порошенко дал комментарий в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, это решение является первым мощным дипломатическим ударом, нанесенным украинской стороне за пять лет.

«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что происходящее является ударом не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям.

Ранее делегацию России пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ. Организация приняла соответствующую резолюцию.