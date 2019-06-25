Россию пригласили участвовать в ПАСЕ после многолетнего перерыва

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила участвовать Россию в июньской сессии после пятилетнего перерыва, сообщает РИА «Новости».

Резолюция была принята в ночь на 25 июня. За нее высказались 118 из 190 членов ассамблеи, 62 были против, 10 воздержались.

Сообщается, что возможность оспаривания полномочий России сохраняется.

Также в правила работы ПАСЕ был добавлен пункт о том, что право делегаций выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ обсуждает 222 поправки к проекту по российской делегации.