В МИД России оценили вероятность встречи Путина и Трампа

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков высказался по поводу того, состоится ли встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не внес ясность по поводу встречи лидеров. Он сказал, что во время саммита G20 28 и 29 июня у Путина запланировано много двусторонних встреч, а российская сторона работает над графиком контактов главы государства.

По словам Рябкова, встреча Путина и Трампа, «скорее всего», состоится.