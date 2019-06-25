В МИД России оценили вероятность встречи Путина и Трампа
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков высказался по поводу того, состоится ли встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не внес ясность по поводу встречи лидеров. Он сказал, что во время саммита G20 28 и 29 июня у Путина запланировано много двусторонних встреч, а российская сторона работает над графиком контактов главы государства.
По словам Рябкова, встреча Путина и Трампа, «скорее всего», состоится.