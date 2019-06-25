Белый дом запретит советнице Трампа давать показания

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Белый дом не позволит советнице президента США Келлиэнн Конуэй дать показания перед комитетом конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, минюст США заявил, что Конуэй нарушила запрет на политические заявления.

Как отмечается, юристы Белого дома запретили советнице президента США Дональда Трампа давать показания из-за решения минюста.

При этом Белый дом уведомил законодателей о своем решении.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал мужа Конуэй «подонком».