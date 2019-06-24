Порошенко предложил переименовать Грузию после антироссийских протестов
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Бывший украинский президент Петр Порошенко предложил переименовать Грузию после антироссийских протестов. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
По мнению Порошенко, Грузию нужно переименовать в «Сакартвело». Он посоветовал украинскому министерству иностранных дел начать вести переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия страны.
Также он попросил украинцев поддерживать Грузию так, как они поддерживают Украину.
«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — подчеркнул Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Литве начали называть Грузию по-новому.
Сакартвело — самоназвание Грузии (груз. «страна картвелов»).