Франция призвала РФ использовать Зеленского для выполнения минских соглашений

Французский премьер Эдуар Филипп заявил, что Франция призывает Россию воспользоваться избранием украинского лидера Владимира Зеленского и реализовать минские соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом он сказал на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым в Гавре.

Филипп отметил, что французская сторона и Германия уже пользуются этой возможностью.

«Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями..., чтобы полностью и всецело внедрить минские соглашения», — заключил Филипп.

Ранее сообщалось, что ЕС призвал возобновить переговоры по минским соглашениям.