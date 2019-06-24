Как восстановить мир в Донбассе, рассказал Медведчук
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как можно восстановить мир в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, его политсила надеется, что жители Донбасса поверят в Украину.
Только так, пояснил политик, можно будет завершить конфликт.
Он добавил, что его партия может предложить план по восстановлению мира в регионе.
«Это автономный статус, амнистия, выборы, формирование системы управления на неконтролируемых территориях», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Медведчук обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по Донбассу.