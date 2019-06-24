Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Осаке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу возможной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в японской Осаке, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, во время саммита G20 28 и 29 июня у Путина запланировано много двусторонних встреч.
«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента», — сказал Песков.
Он отметил, что в настоящее время к этому нечего добавить.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.