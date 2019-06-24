Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Осаке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу возможной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в японской Осаке, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, во время саммита G20 28 и 29 июня у Путина запланировано много двусторонних встреч.

«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента», — сказал Песков.

Он отметил, что в настоящее время к этому нечего добавить.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.