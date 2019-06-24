NZZ: Грузии грозит политический и экономический регресс

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После ожесточенных столкновений в столице Грузии политики страны потеряли доверие населения. Как пишет Die Neue Zuercher Zeitung, «несоразмерная реакция» российской стороны усугубила кризис.

Отмечается, что за одну ночь Грузия оказалась в глубоком кризисе, который ставит под вопрос многочисленные политические и экономические достижения предыдущих лет. При столкновениях между протестующими и полицией в ночь на пятницу, 21 июня, тяжело пострадали около 240 человек, среди них 80 сотрудников правоохранительных органов. Последствия для политики и экономики такие же значительные: правящая грузинская партия «Грузинская мечта» лишилась доверия очень многих людей. А реакция России, которая якобы из соображений безопасности прекратила авиасообщение с Грузией и перекрыла поток туристов в страну, снова свела сильно расстроенные отношения между странами к нулю.

По мнению издания, виновницей происходящего является сама партия, которая пригласила делегацию из России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), где председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Die Neue Zuercher Zeitung замечает, что всплеск насилия в стране дорого обойдется Тбилиси в том, что касается внешней и внутренней политики. В настоящее время ни одна политическая партия не пользуется доверием населения. В материале высказывается предположение о том, что решение президента России Владимира Путина о прекращении авиасообщения с Грузией связано не с заботой о жизни россиян, а с неожиданной возможностью наказать, по мнению Москвы, «слишком своенравных» грузин. Последствия происходящего для Тбилиси необозримы. И без того нерадужные перспективы населения Грузии снова ухудшились, что ощутит и «Грузинская мечта».