Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала кандидатам от партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в регистрации в народные депутаты. Об этом говорится на сайте пресс-службы госоргана.

Как отмечается, речь идет о партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили».

Уточняется, что данное решение было принято после того, как ЦИК изучила некоторые документы.

По мнению пресс-службы ЦИК, внеочередной съезд партии Саакашвили был проведен с нарушением устава.

Ранее сообщалось, что суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.