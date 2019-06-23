Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала кандидатам от партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в регистрации в народные депутаты. Об этом говорится на сайте пресс-службы госоргана.
Как отмечается, речь идет о партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили».
Уточняется, что данное решение было принято после того, как ЦИК изучила некоторые документы.
По мнению пресс-службы ЦИК, внеочередной съезд партии Саакашвили был проведен с нарушением устава.
Ранее сообщалось, что суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.