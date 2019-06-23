В Совфеде не исключили введения новых запретов против Грузии

Член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич заявил, что существует вероятность появления новых ограничительных мер против грузинской стороны из-за продолжения антироссийских протестов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Клинцевича, Тбилиси могут вынудить Москву к новым шагам против себя из-за «антироссийской истерии», которая в настоящее время продолжается в Грузии.

Он намекнул, что эти меры будут выходить за пределы туристического эмбарго.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Ранее сообщалось, что в Грузии обойдут запрет на перелеты в Россию.