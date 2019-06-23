Киев высказался о встрече Путина и Зеленского

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Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, визиты в Брюссель, Париж и Берлин «с временной точки зрения» прошли удачно.

Он добавил, что в скором времени пройдут встречи в японской Осаке с Путиным.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства назвал первые визиты Зеленского «разведкой боем».

Под этой фразой Климкин имел ввиду обсуждение главой государства в Европе Донбасса, ситуации относительно газа и «Северного потока».

Ранее сообщалось, что Климкин пригрозил России «новой волной давления».