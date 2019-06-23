Трамп заявил о неготовности проиграть выборы 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов проиграть президентские выборы, которые пройдут в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, его спросили, готов ли он проиграть на выборах главы государства.

«Нет. Вероятно, нет», — отметил Трамп.

Он добавил, что не любит проигрывать, и что не часто проигрывал в своей жизни.

Трамп объявил о своем участии в президентской гонке 18 июня. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок.