Путин рассказал о символе перемен

Российский лидер Владимир Путин дал интервью для документального фильма «Алые паруса», который показали на телеканале «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, возрождение праздника «Алые паруса» в 2005 году стало символом перемен.

Он отметил, что до этого многие россияне жили в бедности, был высокий уровень безработицы, однако после ситуация стала меняться в лучшую сторону.

«И я тогда вспомнил про «Алые паруса». Он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь», — пояснил Путин.

По мнению президента страны, праздник «Алые паруса» для выпускников является символом окончания одного важного этапа в жизни и вступления в другой.

Ранее Путин выступил с обращением к выпускникам школ России.