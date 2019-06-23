Путин рассказал о символе перемен
Российский лидер Владимир Путин дал интервью для документального фильма «Алые паруса», который показали на телеканале «Россия». Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, возрождение праздника «Алые паруса» в 2005 году стало символом перемен.
Он отметил, что до этого многие россияне жили в бедности, был высокий уровень безработицы, однако после ситуация стала меняться в лучшую сторону.
«И я тогда вспомнил про «Алые паруса». Он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь», — пояснил Путин.
По мнению президента страны, праздник «Алые паруса» для выпускников является символом окончания одного важного этапа в жизни и вступления в другой.
Ранее Путин выступил с обращением к выпускникам школ России.