Медведчук «подписался» под словами Путина об отношениях с Украиной

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поддержал заявление российского президента Владимира Путина о восстановлении отношений между Украиной и Россией. Об этом он написал в твиттере.

До этого Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом, поскольку «два братских народа не могут жить во вражде».

По словам Медведчука, он полностью поддерживает слова российского лидера.

«Я подписываюсь под этими словами», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук не согласился с Путиным про опытность президента Украины Владимира Зеленского.