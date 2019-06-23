Медведчук «подписался» под словами Путина об отношениях с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поддержал заявление российского президента Владимира Путина о восстановлении отношений между Украиной и Россией. Об этом он написал в твиттере.
До этого Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом, поскольку «два братских народа не могут жить во вражде».
По словам Медведчука, он полностью поддерживает слова российского лидера.
«Я подписываюсь под этими словами», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Медведчук не согласился с Путиным про опытность президента Украины Владимира Зеленского.