Трамп дал демократам последний шанс

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Президент США Дональд Трамп заявил, что дает представителям демократической партии две недели на разработку идей по миграционному вопросу с Мексикой. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я даю демократам последний шанс быстро договориться о простых изменениях, касающихся предоставления убежища и (юридических) лазеек», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что это, как и предоставляемая Мексикой помощь, поможет решить проблему на южной границе страны. Политик допустил, что с демократами не получится договориться, но отметил, что стоит попытаться. Он добавил, что депортация мигрантов начнется через две недели.

Ранее сообщалось, что представитель партии демократов Александрия Окасио-Кортез сравнила миграционные пограничные центры содержания, созданные администрацией Дональда Трампа, с «концентрационными лагерями».