Зеленский прогулял гей-парад

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Президент Украины Владимир Зеленский не посетил «Марш равенства», который проходит в столице Украины. Об этом сообщает портал «Украинские новости».

Отмечается, что организаторы акции много раз приглашали главу государства поучаствовать в мероприятии. Администрация украинского лидера заявила, что правоохранительные органы будут гарантировать безопасность украинцам на протяжении всего шествия.

По данным издания, в центре Киева перекрыты основные улицы города, а также некоторые станции метро. Несогласные с «Маршем равенства» также вышли на акции протеста. Они скандируют лозунги о традиционных ценностях общества.

Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.