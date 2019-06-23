Путин рассказал о сложностях Трампа

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Российский президент Владимир Путин заявил, что устройство политической системы США не позволяет президенту страны Дональду Трампу осуществить многие вещи. Об этом сообщает НТВ.

По президента России, американский лидер принимает решения самостоятельно.

«Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным», — сказал Путин.

Он добавил, что многие при этом зависит от политической воли.

Ранее Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.