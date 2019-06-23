«Ничего личного, просто бизнес»: Захарова о словах главы Грузии о туристах из РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По словам Захаровой, заявление грузинского лидера подготовлено «с использованием калькулятора», а сама Зурабишвили старается не для россиян, а для выбравшего ее народа.
«Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?» — задалась вопросом Захарова.
Она подчеркнула, что российские туристы должны чувствовать безопасность и то, что к ним относятся, как к «дорогим гостям». За это туристы и платят деньги, но, если таких чувств нет, то никто никому ничего не должен.
«Ничего личного, просто бизнес», — заключила Захарова.
Ранее Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать.