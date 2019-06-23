Борис Джонсон лидирует в гонке за кресло Мэй
Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон на 22% опережает своего соперника Джереми Ханта по уровню поддержки в местных советах. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на опрос.
По данным издания, речь идет о поддержке депутатов местных советов, которые являются членами Консервативной партии.
Как отмечается, 61% опрошенных готовы отдать свои голоса за Бориса Джонсона.
При этом 88% респондентов уверены в победе Джонсона.
Ранее сообщалось, что Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост премьер-министра Британии.