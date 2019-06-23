США решили усилить изоляцию Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет усиливать изоляцию Ирана и давление, пока тот не пойдет на переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Иран должен отказаться от «насилия» и ответить дипломатией на дипломатию США.
Он также добавил, что американская кампания экономического давления на Иран будет усиливаться.
Помпео подчеркнул, что власти Ирана должны пойти на переговоры с США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану санкциями.