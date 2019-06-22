Трамп заявил о масштабной депортации мигрантов

Президент США Дональд Трамп принял решение на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны, передает ТАСС.

«По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов (депортации) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем [предоставления] убежища и лазеек на южной границе», — заявил он.

Трамп пояснил, что если договоренностей не последует, он начнет высылать мигрантов.

Ранее Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.