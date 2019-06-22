Стало известно, что Трамп сделает с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в рамках беседы у Белого дома, что Иран мог «очень быстро» достигнуть новых договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе, если бы иранские представители пошли на переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что власти Ирана должны начать переговоры с США, если они хотят сделать свою страну «вновь богатой и процветающей».

Американский президент добавил, что США хотят «сделать Иран снова великим», что повторяет предвыборный лозунг Трампа «сделаем Америку снова великой». Однако он подчеркнул, что никаких улучшений не будет, в случае если Тегеран хочет получить ядерное оружие через 5-6 лет.

Отмечается, что Трамп снова раскритиковал разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, который США покинули 8 мая 2018 года. А также заявил о том, что вскоре будут приняты еще более жесткие санкции в отношении Ирана, поэтому их властям стоит серьезно задуматься, поскольку существующие санкции уже нанесли сильный ущерб экономике страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает новые санкции в отношении Ирана, которые сильно ударят по стране.