От Грузии потребовали извинений за нападение на депутатов РФ

David Mdzinarishvili/Reuters

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал грузинские власти извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ», — сказал он.

Брод выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает и ситуация в Грузии стабилизируется.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля продиктовано интересами безопасности россиян.