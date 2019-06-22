От Грузии потребовали извинений за нападение на депутатов РФ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал грузинские власти извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ», — сказал он.

Брод выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает и ситуация в Грузии стабилизируется.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля продиктовано интересами безопасности россиян.