МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты

В МИДе Польши назвали «понятным» негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА «Новости».

В заявлении министерства говорится, что «в контексте войны 2008 года... мы находим понятными выражение недоверия и возмущение по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии».

Там также отметили, что внимательно следят за ситуацией в Тбилиси.

МИД Польши осудил применение силы к демонстрантам и журналистам.

В Грузии 20 июня начались антироссийские протесты. Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.