Полиция побеседовала с Борисом Джонсоном после криков его подруги

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После того как соседи вызвали полицию из-за того, что из квартиры, где проживает экс-глава британского МИДа Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс, слышались крики, сотрудники правоохранительных органов провели беседу с парой. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, позвонивший в полицию сосед опасался за Саймондс, так как из квартиры доносился звук бьющейся посуды, крики «убирайся из моего дома» и «не трогай меня», а также женские крики. Джонсон отказался покидать квартиру и просил «оставить в покое» его ноутбук, а Саймондс разозлилась на него из-за разлитого на диван вина. Она также назвала Джонсона «испорченным». Сосед несколько раз стучал в квартиру Саймондс, но ему никто не ответил.

«Поводов для беспокойства и явных признаков правонарушения выявлено не было, как и причин для вмешательства полиции», — заявили в правоохранительных органах

Уточняется, что все невредимы.

Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.